© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Unsotto il segno dellaper ilper la prima volta nella storia, infatti, ioperativi superano i 10 miliardi di euro, con un incremento complessivo d(+30% rispetto al 2017), arrivando aNon nasconde soddisfazione l'Amministratore Delegato, che qui assume un enorme valore sociale. Dobbiamo tutto questo anche ai, ha detto in conferenza stampa, presentando i dati della Relazione Finanziaria 2018 approvati dal Cda.Importantissimo lo slancio degli investimenti di FS Italiane, con un totale di 7,5 miliardi di euro, aumentati del 33% sul 2017: primato nazionale per gli investimenti realizzati da un unico gruppo industriale, con un valore calcolato in circa 0.9 punti di Pil.Battisti parla di, delle sfide vinte sin qui ma anche di quelle nuove per il futuro di una un'azienda che definisceE proprio in quest'ottica, centrale il tema della- Nel 2018 FS Italiane ha prodottoin meno,sottolinea ancora Battisti. In più il gruppo è Gruppo è entrato nel 2019 – ha annunciatoPresidente di Ferrovie dello Stato– con il suo primo rapporto di sostenibilità.- Prioritaria ovviamente, l'attenzione aie al miglioramento delladei servizi che li riguardano a 360 gradi. in particolare, aiBasta un numero a raccontare la portata della sfida: l'86% dei passeggeri, ricorda Battisti, viaggiano su treni pendolari. L'obiettivo, ampiamente dichiarato, è colmare con- E la musica per i pendolari è già cambiata. Lo scorso 23 marzo, infatti, sono stati presentati alla Stazione ferroviaria Centrale di Bologna i nuoviregionali Pop e Rock di Trenitaliaprodotti negli stabilimenti italiani di Alstom Ferroviaria ed Hitachi Rail che di fatto rappresentano ladove il Gruppo FS Italiane ha investito circa 6 miliardi di euro per l'acquisto di oltre 600 nuovi treni.L'obiettivo è garantire latipiche dell'alta velocità anche nel segmento del trasporto regionale e metropolitano utilizzata per gran parte da lavoratori pendolari, che oltre alla fornitura dei nuovi treni beneficerà di una serie di servizi dedicati, fra i quali un customer care.dunque, al centro di tutte le. E in quest'ottica c'è un altro dato che fa sorridere: nel 2018, infatti, migliora anche la