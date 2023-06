Ghribi (Gsd): «Libia fondamentale per stabilità del Mediterraneo»

«È stato un piacere incontrare a Milano il mio amico Abdul Hamid Mohammed Dabaiba, primo ministro del governo di unità nazionale libico». Così l'imprenditore Kamel Ghribi, presidente di Gksd Investment Holding Group, Gsd Healthcare Middle East e vicepresidente del Gruppo San Donato, colosso della sanità privata italiana. «Dopo i suoi incontri istituzionali romani, è stato davvero interessante discutere con lui dei progressi compiuti dalla

Libia in materia di sanità, agricoltura e industria», ha detto Ghribi a proposito dell'incontro con Dabaiba.



«Conosco bene le potenzialità di questo straordinario Paese, del suo popolo fiero e orgoglioso e per questo sono consapevole di quanto la Libia possa contribuire alla stabilità e alla sicurezza del Mediterraneo», ha sottolineato Ghribi, dicendosi convinto che «l'Italia e l'Europa debbano sempre più rafforzare le loro relazioni con la Libia sostenendo uno sviluppo che avrà un effetto virtuoso di cui beneficeranno tutti i paesi dell'area mediterranea». Inoltre, ha aggiunto, «anche nel caso della Libia i privati potranno essere parte di questo sostegno e di questa partnership e noi, come Gsd-Gksd, siamo pronti a valutare possibili collaborazioni in un'area al cui sviluppo

crediamo profondamente».