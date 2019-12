Gestione crisi bancarie in UE, Enria: ancora non efficaci

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Inin generale "la mia esperienza è che ilè che non ci siamo ancora. Lo ha detto il Presidente della Vigilanza BCE sulle banche,nel corso di una conversazione con gli studenti all'Università La Sapienza, rispondendo ad una domanda sul caso della Banca Popolare di Bari.Sullo specifico istituto però "come potete immaginare non posso commentare su casi singoli" anche perchè non ricade nei compiti della Vigilanza europea trattandosi di una banca"Non la vigiliamo direttamente ma ovviamente, ha detto Enria."Quando si è deciso di intervenire sullain Europa si è raggiunta una convergenza su, ha spiegato.che servono solide posizioni patrimoniali, che mettano gli investitori nella condizione di assorbire un certo ammontare di perdite., che gli interventi devono essere tempestivi.che serve un meccanismo efficace nel rimuovere le banche dal mercato quando non operano bene. "La realtà - ha proseguito Enria - è che abbiamoa seconda dei Paesi. "Penso che dobbiamo mettere la casa in ordine eha sottolineato.