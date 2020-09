Germania, ZEW sorprende: sentiment migliora nonostante Brexit e Covid

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Migliora a sorpresa a settembre, che sintetizza il sentiment delle imprese sulle condizioni economiche future.L'indice ZEW, indicatore anticipatore del sentiment dell'economia nei prossimi mesi, èdai 71,5 precedenti. Il dato, elaborato dall'Istituto di ricerca tedesco ZEW Institute, èe, che indicavano un calo a 69,8 punti.Recuperano un po' anche leda -81,3. Amnche in questo caso sono state superate le attese degli analisti, che ijndicavano un ulteriore deterioramento a -72 punti."Gli esperti continuano ad aspettarsi una notevole ripresa dell'economia tedesca. Il blocco dei colloqui sulla Brexit e l'aumento dei casi di COVID-19 non hanno potuto spegnere l'umore positivo. Tuttavia, le prospettive ancora negative per il settore bancario rivelano i timori di un numero crescente di insolvenze sui prestiti nei prossimi sei mesi", avverte il presidente dello ZEW,Risale anche l'indicatore relativo alle prospettive dell'Eurozona, che si porta a 73,9 punti dai 64 precedenti.