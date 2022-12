Germania, via libera al maxi ordine di aerei F-35

(Teleborsa) - La commissione bilancio del Bundestag, il parlamento tedesco, ha dato ildella statunitense Lockheed Martin. La spesa per i veivoli è di 8,3 miliardi di euro, ma sono state approvate anche altre spese militari per un totale di quasi 13 miliardi di euro.Il segretario alla Difesa Christine Lambrecht aveva annunciato la decisione di procedere con l'acquisto degli F-35 il, ovverodell'Ucraina. Nove nazioni europee hanno già introdotto il caccia multiruolo di Lockheed Martin o sono in fase di appalto.Le, con i primi otto che saranno stazionati negli Stati Uniti per l'addestramento dei piloti e dell'equipaggio di terra. L'acquisto dei 35 aerei da combattimento include anche un ampio pacchetto di motori, equipaggiamento per missioni specifiche per ruolo, pezzi di ricambio, supporto tecnico e logistico, addestramento e armamento. Gli aerei da combattimento sarannoL'aereo da combattimento multiruolo all'avanguardia viene acquistato tramite un processo di vendita militare all'estero, che consente l'acquisto di armamenti e servizi militari statunitensi da parte di altri stati o organizzazioni internazionali. Il governo federale tedesco conclude quindi un