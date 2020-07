Germania, vendite dettaglio in franata a luglio

(Teleborsa) - Torna a frenare del commercio al dettaglio in Germania a giugno, dopo l'exploit scattato alla fine del lockdown. Le vendite in termini reali hanno registrato un decremento dell'1,6% su mese, dopo il +12,7% registrato il mese precedente (rivisto da un preliminare +13,9%). Il dato però supera le attese degli analisti che erano per un calo del 3,9%.



Anche in termini nominali invece la variazione del commercio al dettaglio è stata pari a -1,6%.



Secondo l'Ufficio Federale di Statistica tedesco (DESTATIS), inoltre, la variazione annua si attesta a +5,9% dal +3,2% di maggio (rivisto da un preliminare +3,8%), risultando meglio delle attese che indicavano un +3%. In termini nominali la crescita tendenziale si attesta al 6,8%. © RIPRODUZIONE RISERVATA