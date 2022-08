Germania, varato pacchetto misure per risparmio gas

Mercoledì 24 Agosto 2022, 17:15







(Teleborsa) - Il governo tedesco ha approvato oggi un pacchetto di misure per assicurare il risparmio energetico nel corso dell'inverno. Se correttamente applicate, queste misure consentiranno di risparmiare gas nella misura del 2-2,5%.



Ad annunciare il pacchetto il ministro dell'Economia tedesco Robert Habeck, al termine della riunione di gabinetto. "Nel complesso le misure permettono di risparmiare energia, ma non al punto da potersi mettere comodi e dire ora va bene'", ha detto Habeck in conferenza stampa a Berlino.



Le misure includono limitazioni all'uso dell'illuminazione negli spazi pubblici. IN aggiunta il governo ha approvato una legge che darà priorità al trasporto di materie prime energetiche sulle ferrovie.