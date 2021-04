9 Aprile 2021

(Teleborsa) - La Germania sta guardando verso la Russia per il possibile acquisto del vaccino Sputnik V, al seguito di una analoga decisione presa dalla Baviera ed indipendentemente dall'UE, che ha deciso di non avviare trattative con Mosca.

Ad annunciare l'iniziativa indipendente della Germania è stato il Ministro della Sanità, Jens Spahn, il quale ha precisato che la finalizzazione dell'ordine è subordinata al via libera dell'EMA.

"Avremo delle discussioni bilaterali con la Russia, per sapere quando potrebbero consegnare le dose e in quali quantità", ha affermato il titolare della sanità alla radio tedesca Wdr, motivando la decisione di procedere in autonomia con la decisione della Commissione Europea di non negoziare l'acquisto a nome dei 27 Paesi della UE.