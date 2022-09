Germania, tasso disoccupazione settembre stabile al 5,5%

Venerdì 30 Settembre 2022, 10:30







(Teleborsa) - Risulta stabile la disoccupazione in Germania a settembre 2022. Lo rileva il Federal Labour Office, secondo cui il tasso di disoccupazione destagionalizzato si conferma al 5,5% in linea con le stime degli analisti.



Parallelamente, c'è stata una crescita di 14 mila disoccupati, meno delle attese per 20 mila, dopo l'aumento di 28 mila rilevato ad agosto.



Il numero complessivo dei disoccupati (non destagionalizzato) sale a 2,486 milioni dai 2,550 milioni precedenti. Quello destagionalizzato si porta a 2,510 milioni da 2,497 milioni precedenti.