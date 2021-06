Germania, tasso disoccupazione giugno stabile al 5,9%

1 Minuto di Lettura

(Teleborsa) - È stabile la disoccupazione in Germania a giugno. Lo rileva il Federal Labour Office, secondo cui il tasso di disoccupazione destagionalizzato si conferma al 5,9% come il mese precedente e atteso dagli analisti.



Parallelamente, c'è stata una diminuzione di 38 mila disoccupati dopo il calo di 19 mila rilevato a maggio e contro una flessione di 20 mila unità stimata dagli analisti.



Il numero complessivo dei disoccupati (non destagionalizzato) scende a 2,614 milioni dai 2,687 milioni precedenti. Quello destagionalizzato si porta a 2,691 milioni dai 2,729 milioni precedenti.