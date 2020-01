Germania, tasso disoccupazione dicembre stabile al 5%

(Teleborsa) - La disoccupazione in Germania si conferma ai minimi di sempre. Lo rileva il Federal Labour Office, secondo cui il tasso di disoccupazione destagionalizzato resta stabile al 5% a dicembre, centrando le attese degli analisti.



Parallelamente, c'è stato un aumento di 8 mila disoccupati, a fronte della flessione di 16 mila unità rilevata a novembre e contro attese per un lieve incremento di 2mila disoccupati.



Il numero complessivo dei disoccupati (non destagionalizzato) sale a 2,279 milioni dai 2,266 milioni precedenti. Quello destagionalizzato si porta a 2,227 milioni da 2,180 milioni. © RIPRODUZIONE RISERVATA