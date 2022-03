Germania, tasso disoccupazione confermato in calo al 5% a marzo

Giovedì 31 Marzo 2022, 11:30







(Teleborsa) - Cala la disoccupazione in Germania a marzo. Lo rileva il Federal Labour Office, secondo cui il tasso di disoccupazione destagionalizzato si conferma al 5% in linea con le stime degli analisti e con il dato del mese precedente.



Parallelamente, c'è stata una diminuzione di 18 mila disoccupati dopo il calo di 33 mila rilevato a febbraio e contro una flessione di 20 mila unità stimata dal consensus.



Il numero complessivo dei disoccupati (non destagionalizzato) scende a 2,362 milioni dai 2,428 milioni precedenti. Quello destagionalizzato si porta a 2,298 milioni da 2,312 milioni precedenti.