Germania, tasso disoccupazione agosto stabile al 5%

(Teleborsa) - La disoccupazione in Germania resta ai minimi di sempre. Lo rileva il Federal Labour Office, secondo cui il tasso di disoccupazione destagionalizzato si conferma al 5% ad agosto come a luglio e atteso dagli analisti.



Parallelamente, c'è stato un aumento di 4 milioni di disoccupati come pronosticato dagli analisti, contro 1 milione di unità rilevata il mese precedente.



Il numero complessivo dei disoccupati (non destagionalizzato) sale così a 2,289 milioni dai 2,283 milioni precedenti. © RIPRODUZIONE RISERVATA