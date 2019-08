(Teleborsa) - Debole la domanda per il Bund al 2050 collocato oggi dalla Germania, con un rendimento per la prima volta negativo, pari al -0,11%. L'asta è andata tecnicamente scoperta: le richieste sono state pari a 869 milioni rispetto ai 2 miliardi offerti.



Gli investitori se lo aspettavano: temono che le banche centrali non stiano riuscendo a stimolare l'inflazione e che taglieranno i tassi per sostenere l'economia.



