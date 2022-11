Germania, surplus bilancia commerciale sale a 3,7 miliardi a settembre

Mercoledì 2 Novembre 2022, 08:30







(Teleborsa) - Risulta migliore delle attese l'andamento del commercio estero tedesco a settembre 2022. La bilancia commerciale chiude con un avanzo corretto dagli effetti del calendario pari a 3,7 miliardi di euro rispetto al surplus di 1,2 miliardi di euro di agosto. Le stime gli analisti erano per un avanzo di 0,7 miliardi. Nello stesso mese del 2021 il surplus era stato di 11,7 miliardi di euro.



Secondo i dati pubblicati dall'Ufficio Federale di Statistica (Destatis), le esportazioni sono diminuite dello 0,5% su base mensile, rispetto al +2,9% registrato ad agosto (dato rivisto da un preliminare di +1,6%) ed al +0,1% atteso dal mercato. Le importazioni hanno registrato un decremento del 2,3% dopo il +4,9% del mese precedente (dato rivisto da un preliminare di +3,4%) e rispetto al -0,4% del consensus.



La Germania ha esportato merci per un valore totale di 134,5 miliardi di euro e ha importato merci per un valore di 130,8 miliardi di euro a settembre 2022. Le esportazioni sono aumentate del 20,3% e le importazioni del 30,7% da settembre 2021.









(Foto: CHUTTERSNAP on Unsplash)