Germania, stabile il tasso di disoccupazione

(Teleborsa) - La disoccupazione in Germania si conferma ai livelli del mese precedente, risultando ancora sui minimi storici e ben al di sotto della media europea. Lo conferma il Federal Labour Office, secondo cui il tasso di disoccupazione destagionalizzato a ottobre risulta stabile al 5,1%, come da attese.



Parallelamente, c'è stato un calo di 11 mila disoccupati, appena peggiore delle attese degli analisti (-12 mila), rispetto alla variazione di -23 mila rilevata il mese precedente. Il numero complessivo dei disoccupati (non destagionalizzato) scende a 2,292 milioni dai 2,304 milioni rivisti precedenti (2,303 milioni la prima stima). © RIPRODUZIONE RISERVATA