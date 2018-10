Germania, stabile a ottobre l'indice GFK

(Teleborsa) - Invariata la fiducia dei consumatori tedeschi a ottobre. Lo segnala l'indice GFK, un indicatore anticipatore del sentiment basato su un campione di 2.000 intervistati.



Il dato, reso noto dal GFK Institute, che mensilmente conduce l'inchiesta, ha rilevato che per il mese di novembre il clima di fiducia è rimasto stabile a 10,6 punti come a settembre, risultando superiore a quanto prospettato dagli analisti (10,5 punti).



L'ottimismo economico ha subito invece il primo stop nel mese di ottobre dopo due mesi consecutivi in crescita. L'indicatore è sceso notevolmente di 8,1 punti a 19 punti. I prossimi mesi riveleranno se questo significa che la ripresa è di nuovo alla fine o se si tratta solo di una debolezza temporanea. © RIPRODUZIONE RISERVATA