Germania, sforbiciata alle stime di crescita

(Teleborsa) - Aspettative di crescita quasi dimezzate in Germania. L'IFO, uno degli istituti di ricerca economica tedeschi più in vista, ha tagliato la sua previsione sul PIL, stimando una espansione allo 0,6% per quest'anno dall'1,1% atteso finora.L'istituto ha, invece, alzato a +1,8% da +1,6%, la previsione per il 2020."L'industria smetterà, in gran parte, di fare da motore economico nel 2019. La domanda globale per i prodotti tedeschi è debole poiché l'economia internazionale continua a perdere slancio" - ha spiegato, responsabile delle analisi e previsioni del ciclo economico dell'IFO -. "Ma le forze motrici interne sono ancora intatte" ha concluso.Il numero di persone occupate dovrebbe continuare a salire, da 44,8 milioni dell'anno scorso a 45,2 milioni quest'anno e 45,5 milioni l'anno prossimo. In linea con l'indebolimento dell'economia, fa sapere l'IFO, il ritmo della crescita dell'occupazione sta rallentando.