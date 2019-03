Germania, scivola l'indice GFK ad aprile

(Teleborsa) - Peggiora la fiducia dei consumatori tedeschi. Lo segnala l'indice GFK, un indicatore anticipatore del sentiment basato su un campione di 2.000 intervistati.



Il dato, reso noto dal GFK Institute, che mensilmente conduce l'inchiesta, ha rilevato per il mese di aprile un livello a 10,4 punti dai 10,7 di marzo. Tale risultato è inferiore alle aspettative dagli analisti che erano per 10,8 punti.



In ripresa, invece, l'indicatore sulle aspettative economiche che sale di 7 punti portandosi a 11,2 punti, interrompendo almeno per il momento il continuo declino dei mesi scorsi. I prossimi mesi mostreranno se questo è l'inizio di un'inversione di tendenza. © RIPRODUZIONE RISERVATA