Iberdrola: inaugurato in Germania un parco eolico marino

La Spagna rafforza la sua presenza in Germania e punta sulle energie rinnovabili. L'azienda spagnola Iberdrola ha inaugurato il parco eolico marino di Wikinger, uno degli impianti rinnovabili più importanti dell'azienda in tutto il mondo. L'investimento per realizzarlo è stato di 1.400 milioni di euro. Il parco Wikinger rappresenta la prima installazione eolica marina progettata, realizzata e gestita al 100% da una società spagnola.Wikinger fornisce già 350 megawatt (MW) di capacità alla rete elettrica tedesca e apporta energia rinnovabile e ad alta efficienza a 350.000 abitazioni (il che equivale al 20% della domanda di energia del Meclemburgo-Pomerania Occidentale, zona in in cui si trova il parco).Questo flusso di energia rinnovabile avrà un decisivo impatto positivo sull'ambiente, perché eviterà l'immissione nell'atmosfera di quasi 600.000 tonnellate di CO2 l'anno.«Wikinger rappresenta un altro passo avanti nel nostro impegno verso la fornitura di energia elettrica pulita, efficiente e sicura. Continueremo a puntare sulla tecnologia eolica offshore, che ci permette di proseguire nella transizione energetica verso un'economia sostenibile e a basse emissioni di carbonio. Questo parco è un chiaro esempio della tecnologia d'avanguardia e dimostra il grande potenziale industriale e di innovazione del settore energetico europeo nella reindustrializzazione nel nostro continente», ha commentato il presidente di Iberdrola Ignacio Galán.