Germania, rallenta l'economia nel terzo trimestre

(Teleborsa) - L'economia della Germania si conferma in rallentamento nel terzo trimestre del 2018. Il PIL, infatti, viene confermato in flessione dello 0,2% rispetto ai tre mesi precedenti, come indicato nella stima preliminare ed in linea con le attese degli analisti. Lo annuncia l'Ufficio statistico federale tedesco sottolineando che si tratta di una frenata rispetto al +0,5% del secondo trimestre.



Su base annua, la crescita è stata confermata all'1,1% (come stimato nella lettura preliminare) in rallentamento rispetto al +2,3% dei tre mesi precedenti.