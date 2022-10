Germania, PIL accelera nel terzo trimestre

Venerdì 28 Ottobre 2022, 11:30







(Teleborsa) - Accelera l'economia tedesca nel terzo trimestre dell'anno. Secondo la stima preliminare dell'Ufficio federale di statistica (Destatis), il PIL dovrebbe aver registrato nel 3° trimestre del 2022 un aumento dello 0,3% su base trimestrale, sopra le stime di consensus (-0,2%) ed a fronte del +0,1% registrato nei tre mesi precedenti.



La performance economica nel terzo trimestre è stata trainata soprattutto dalla spesa per consumi privati.



Su anno, il dato corretto per gli effetti del calendario segna un +1,1% anche in questo caso superiore alle stime degli analisti (+0,7%) e dopo il +1,7% rilevato nel 3° trimestre del 2021.