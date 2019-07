Germania, peggiora fiducia consumatori - Report GFK

(Teleborsa) - In peggioramento la fiducia dei consumatori tedeschi. Lo segnala l'indice GFK, un indicatore anticipatore del sentiment basato su un campione di 2.000 intervistati.



Il dato, reso noto dal GFK Institute, che mensilmente conduce l'inchiesta, ha rilevato per il mese di agosto un calo a 9,7 punti dai 9,8 di luglio. Il dato è tuttavia in linea con le aspettative degli analisti.



Il clima dei consumatori risulta così in deterioramento per il terzo mese consecutivo.