Germania, ordini industria su nuovo record grazie all'export

1 Minuto di Lettura

Lunedì 6 Settembre 2021, 09:30







(Teleborsa) - Sono cresciuti più del previsto gli ordinativi all'industria in Germania nel mese di luglio. Secondo l'Ufficio Nazionale di Statistica Destatis, si è registrato un aumento degli ordinativi del 3,4%, mentre il consensus era per una discesa dell'1%, dopo il +4,6% del mese precedente (rivisto da un preliminare +4,1%). Gli ordini si portano così su un nuovo record storico dopo quello raggiunto a fine 2017.



Rispetto allo stesso mese dell'anno precedente gli ordinativi risultano in aumento del 24,4% (a giugno si registrava un +26,5%).

Rispetto a febbraio 2020, l'ultimo mese prima dell'imposizione delle restrizioni a causa della pandemia di coronavirus, i nuovi ordini sono superiori del 15,7%.



Nel dettaglio, gli ordini domestici sono scesi del 2,5% rispetto al mese precedente, mentre quelli esteri hanno registrato una crescita dell'8%.