Germania, ordini industria settembre peggio di attese

Venerdì 4 Novembre 2022, 08:30







(Teleborsa) - Continuano a scendere gli ordinativi all'industria in Germania nel mese di settembre. Secondo l'Ufficio Nazionale di Statistica Destatis, si è registrato un calo degli ordinativi del 4% su base mensile, mentre il consensus era per una discesa più limitata, ovvero dello 0,5% dopo il -2% del mese precedente (dato rivisto da -2,4%).



Rispetto allo stesso mese dell'anno precedente gli ordinativi risultano in calo del 10,8% contro il precedente -3,8%.



Nel dettaglio, gli ordini domestici sono saliti appena dello 0,5% rispetto al mese precedente mentre quelli esteri hanno registrato una forte ascesa del 7% e quelli dell'Area Euro sono crollati dell'8%.