Germania, ordini di fabbrica in calo a febbraio

Mercoledì 6 Aprile 2022, 08:30







(Teleborsa) - Battuta d'arresto per gli ordinativi all'industria in Germania nel mese di febbraio. Secondo l'Ufficio Nazionale di Statistica Destatis, si è registrato un calo degli ordinativi del 2,2%, mentre il consensus era per una discesa più contenuta, ovvero dello 0,2% dopo il +2,3% del mese precedente (rivisto da un preliminare +1,8%).



Rispetto allo stesso mese dell'anno precedente gli ordinativi risultano in aumento del 2,9% contro il precedente +8,2%.



Nel dettaglio, gli ordini domestici sono scesi dello 0,2% rispetto al mese precedente, mentre quelli esteri hanno registrato una flessione del 3,3%.