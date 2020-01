La produzione industriale in Germania è cresciuta molto oltre le attese in novembre dopo due mesi di calo. L’aumento dell’1,1% è il più alto dell’ultimo anno e mezzo e registra una forza inattesa nell’ultimo trimestre del 2019. L’incremento della produzione industriale è stato spinto soprattutto dalle imprese manifatturiere e dal settore delle costruzioni. Le attese degli analisti erano per una crescita non superiore allo 0,8%.



L'Istat tedesco ha inoltre rivisto al rialzo il dato di ottobre: in quel mese la produzione industriale è scesa dell’1,0% e non dell’1,7% come stimato precedentemente.



Le prospettive per l’industria manifatturiera tedesca rimangono poco chiare. La produzione industriale è in ogni caso diminuita del 2,6% sull’anno, rispetto quindi al novembre del 2018. © RIPRODUZIONE RISERVATA