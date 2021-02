© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Il sentiment dei consumatori tedeschi inizia a migliorare anche se continua a mostrare un valore negativo, a causa delle rigide misure assunte dal governo per frenare la terza ondata di pandemia.L'indice GFK, in base al sondaggio condotto questo mese, evidenzia per marzo un valore di -12,9 punti, che si confronta con -15,5 punti del mese precedente (dato rivisto da un preliminare -15,6). Il dato è migliore delle attese degli analisti che avevano indicato un valore di -14,3 punti.Tornano a migliorare le aspettative sulla situazione economica con l'indicatore che sale di 6,7 punti a quota 8, così come l'indice sulle aspettative dei redditi (a 6,5 punti), mentre l'indicatore sulla propensione a spendere è balzata a 7,4 punti.. Il recente calo dei tassi di infezione e il lancio del programma di vaccinazione alimentano le speranze di un rapido allentamento delle misure" - afferma- aggiungendo che "la fiducia dei consumatori in Germania si riprenderà in modo sostenibile solo quando il rigoroso blocco si concluderà e, negozi, hotel e ristoranti riapriranno. Burkl avverte tuttavia che se, d'altro canto, le misure verranno estese ancora una volta, le possibilità di una rapida ripresa scompariranno e la fiducia dei consumatori dovrà affrontare ancora tempi difficili".