Germania, migliora il PIL nel terzo trimestre 2019

(Teleborsa) - In rialzo l'economia della Germania nel terzo trimestre dell'anno.



Secondo l'Ufficio federale di statistica tedesco (Destatis), che ha diffuso la stima preliminare, il PIL tedesco nell'ultimo periodo dell'anno dovrebbe aver registrato una variazione positiva dello 0,1% rispetto al -0,2% del trimestre precedente. Le stime di consensus erano per una contrazione dello 0,2%.



Su base annua è prevista una crescita dell'1%, al di sopra delle aspettative di mercato che erano per un +0,9% e di quelle registrate nel secondo trimestre 2019 a variazione nulla.



