Germania, l'indice IFO su sentiment affari crolla e segnala pessimismo

(Teleborsa) - Peggiorano notevolmente le condizioni economiche in Germania, segnalate dall'indice IFO di gennaio, che crolla sotto la soglia dei 100 punti.



Secondo i dati diffusi dall'IFO Institute, l'omonimo indicatore si è attestato a 99,1 punti dai 101 di dicembre. Il dato si mostra peggiore delle attese degli analisti che avevano indicato un calo a 100,6 punti.



Si deteriora anche l'indice sulle condizioni attuali che si posiziona a 104,3 punti dai 104,9 punti precedenti. Il consensus indicava un livello a 104,2 punti.



Il sottoindice relativo alle aspettative è quello che sconta di più la situazione di incertezza ed sceso a 94,2 punti dai 97,3 precedenti. Non soddisfatte anche in questo caso le attese del mercato che erano per 97 punti. © RIPRODUZIONE RISERVATA