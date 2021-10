Germania, inflazione stabile anche a settembre

1 Minuto di Lettura

Mercoledì 13 Ottobre 2021, 08:45







(Teleborsa) - Confermata in leggero aumento l'inflazione in Germania a settembre. Lo annuncia l'ufficio statistico Destatis, confermando i dati preliminari diffusi a fine mese, che indicavano un incremento del 4,1% su base annua, in linea con le stime di consensus e del mese precedente.



Su base mensile si registra una variazione nulla, come indicato dalla stima preliminare ed in linea con il mese di agosto.



Quanto all'inflazione armonizzata, ha registrato una variazione positiva dello 0,3% su mese (come il consensus) ed un +4,1% su anno (confermato preliminare).