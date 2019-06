Germania, inflazione giugno lontana da target BCE

(Teleborsa) - Confermata in accelerazione l'inflazione della Germania seppur ancora lontana dal target BCE. Secondo la stima preliminare pubblicata da Destatis, i prezzi al consumo dovrebbero segnare un aumento tendenziale dell'1,6% nel mese di giugno contro il +1,4% rilevato a maggio e stimato dagli analisti.



Su base mensile, i prezzi sono indicati in aumento dello 0,3% da +0,2% e rispetto al +0,2% del consensus.



Sotto l'obiettivo BCE anche l'inflazione armonizzata che ha riportato un incremento dello 0,1% su mese (da +0,3%) e dell'1,3% su anno (stessa variazione della rilevazione precedente). Entrambi i dati sono in linea con le stime di mercato. © RIPRODUZIONE RISERVATA