Germania, inflazione confermata in recupero a gennaio in linea attese

(Teleborsa) - L'inflazione in Germania conferma segnali di recupero. Lo annuncia l'ufficio statistico Destatis, che reitera un'inflazione in crescita dell'1,7% su base annua, come stimato nella prima lettura e atteso dal consensus. Anche a gennaio il tasso di inflazione era all'1,7%.



Su base mensile si registra un incremento dei prezzi al consumo dello 0,4%. Anche in questo caso si tratta di una conferma della stima preliminare e delle aspettative degli analisti. Il mese precedente si era registrato invece un calo dello 0,6%.



Quanto all'inflazione armonizzata, ha registrato un incremento dello 0,6% su mese, in linea con il dato preliminare e il consensus, mentre su anno è salita dell'1,7%, confermando il dato iniziale e le attese. © RIPRODUZIONE RISERVATA