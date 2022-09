Germania, indice ZEW su sentiment economia cola a picco

Martedì 13 Settembre 2022, 11:30







(Teleborsa) - Crolla l'indice ZEW tedesco a settembre, rimanendo pesantemente in territorio negativo, a conferma di un sentiment perlopiù pessimista per i prossimi mesi. L'indicatore anticipatore si è portato infatti a -61,9 punti dai -55,3 di agosto.



Il dato, elaborato dall'Istituto di ricerca tedesco ZEW Institute, è peggiore delle attese degli analisti che stimavano una valore di -60 punti.



In peggioramento anche le aspettative sulle condizioni attuali che si portano a -60,5 punti da -47,6, contro attese per un -52,2.



L'indice relativo al sentiment dell'Eurozona è migliorato invece a +60,7 punti rispetto a +54,9 punti di agosto e contro i -58,3 attesi.