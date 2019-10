Germania, indice ZEW su aspettative scende a ottobre

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -. A ottobre,, un indicatore anticipatore del sentiment dell'economia nei prossimi mesi, èdai -22,5 di settembre.Il dato, elaborato dall'Istituto di ricerca tedesco ZEW Institute, risulta peròdegli analisti che avevano previsto un calo più deciso aL'indice relativo al sentiment sullain Germania èda -19,9 (-26 punti le attese del mercato). L'indicatore rimane al di sotto della media a lungo termine di -21,4 punti.che cala ada -22,4 punti, mentre l'indicatore sulle condizioni economiche attuali peggiora in modo più incisivo a -26,4 punti (-10,8 punti rispetto al mese precedente)."Il leggero calo sia dell'indicatore del sentiment generale che della situazione attuale segnalano che gliento dell'economia tedesca", ha confermato il Presidente dello ZEW,, aggiungendo "il recente sviluppo delle trattative sul commercio fra USA e Cina non sembrerebbe ridurre lo scetticismo economico in questa fase".