Germania, indice ZEW su aspettative imprese prosegue recupero

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -, che sintetizza il sentiment delle imprese sulle condizioni economiche future. Si tratta del secondo mese positivo dopo il crollo registrato ad aprile in conseguenza dell'epidemia di Covid-19.L'indice ZEW, un indicatore anticipatore del sentiment dell'economia nei prossimi mesi, è risalito ai. Il dato, elaborato dall'Istituto di ricerca tedesco ZEW Institute, è, che indicavano un livello di. Restano ancora penalizzate le aspettative sulle, pur con un recupero del relativo sottoindice ada -93,5., presidente dello ZEW Institute, spiega questa dicotomia delle apettative future e correnti affermando che"I guadagni attesi per i singoli settori in Germania variano ancora notevolmente. Le aspettative di guadagno sono fortemente negative per i settori orientati all'esportazione come l'industria automobilistica e meccanica, e per il settore finanziario. Al contrario, le previsioni sono abbastanza positive per l'IT, le telecomunicazioni ed i servizi orientati al consumatore", spiega il Presdente dello ZEW, aggiungendo che "gli esperti continuano a prevedere solo un lento aumento del valore aggiunto nel terzo e nel quarto trimestre" di quest'anno.relativo alleche si porta adai 46 precedenti.