Germania, indice Zew risale dicembre

(Teleborsa) - Recuperano abbondantemente le aspettative di crescita dell'economia tedesca dopo la recente debolezza. A dicembre, l'indice ZEW, un indicatore anticipatore del sentiment dell'economia nei prossimi mesi, è risalito a +11,2 punti dai -1 di novembre.



Il dato, elaborato dall'Istituto di ricerca tedesco ZEW Institute, risulta migliore delle attese degli analisti che avevano previsto una nuova discesa fino -17,7 punti.



L'indice relativo al sentiment sulla situazione economica attuale in Germania è migliorato a -19,9 punti da -24,7 (-22,3 punti le attese del mercato). L'indicatore rimane al di sotto della media a lungo termine di -21,5 punti.



Stessa dinamica per l'indice sull'economic sentiment della Zona Euro che risale a -1 punti da -23,5 punti, rispetto ai -11,5 attesi, mentre l'indicatore sulle condizioni economiche attuali migliora in modo più incisivo a -19,6 punti. © RIPRODUZIONE RISERVATA