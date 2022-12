Germania, indice Zew in recupero a dicembre con -23,3 punti

Martedì 13 Dicembre 2022, 11:30







(Teleborsa) - Altro recupero per l'indice ZEW tedesco a dicembre 2022, anche se l'indicatore del sentiment economico resta negativo. L'indice anticipatore si è portato infatti a -23,3 punti dai -38,7 di novembre.



Il dato, elaborato dall'Istituto di ricerca tedesco ZEW Institute, è migliore delle attese degli analisti che stimavano una valore di -26,4 punti e risulta anche il terzo miglioramento consecutivo.



In miglioramento anche le aspettative sulle condizioni attuali che si portano a -61,4 punti da -64,5, contro attese per un -57.



L'indice relativo al sentiment dell'Eurozona è migliorato invece a -23,6 punti rispetto a -38,7 punti di novembre e contro i -25,7 attesi.



"L'indicatore ZEW del sentiment economico aumenta ancora in modo significativo a dicembre. La stragrande maggioranza degli esperti dei mercati finanziari prevede che il tasso di inflazione diminuirà nei prossimi mesi. Insieme alla stabilizzazione temporanea sui mercati dell'energia, ciò porta a un significativo miglioramento delle prospettive economiche", commenta il presidente dello ZEW, Achim Wambach.