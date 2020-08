Germania, indice sentiment consumatori GFK in peggioramento a settembre

(Teleborsa) - Previsto un peggioramento della fiducia dei consumatori tedeschi a settembre, dopo la temporanea risalita dei mesi estivi, favorita dalla fine del lockdown. Ad alimentare il pessimismo anche la seconda ondata di contagi in Germania.



L'indice GFK, in base al sondaggio condotto questo mese, evidenzia per settembre un valore ancora negativo di -1,8 punti, che si confronta con -0,2 punti del mese precedente (dato rivisto da un preliminare -0,3). Il dato è peggiore delle attese degli analisti che avevano indicato un valore di +1,2 punti. © RIPRODUZIONE RISERVATA