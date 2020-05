Germania, indice GFK su fiducia consumatori risale dai minimi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -, dopo lo shock causato dall'epidemia di coronavirus in primavera, ma ile le aspettative non evidenziano l'uscita da uno scenario recessivo.in base al sondaggio condotto nel mese di aprile, evidenzia undai -23,1 punti precedenti (dato rivisto da un preliminare -23,4). Il dato è ldegli analisti che avevano indicato un valore diIl(indicatore in aumento di 11 punti a quota -10,4) si è unito a(indicatore salito di 13,6 punti a -5,7)."La graduale apertura di molte aziende ha sicuramente contribuito ad accrescere la propensione al consumo", spiega, GfK Consumer Expert, avvertendo tuttavia chee le aspettative, anche a causa dell'aumento della disoccupazione.