Germania, indice GfK segnala recupero sentiment consumatori

(Teleborsa) - Previsto un ulteriorea luglio, dopo lo shock causato dall'epidemia di coronavirus in primavera., in base al sondaggio condotto questo mese, evidenzia per luglio un valore negativo didai -18,6 punti precedenti (dato rivisto da un preliminare -18,9). Il dato è migliore delledegli analisti che avevano indicato un valore dipunti.Il miglioramento dellesulla situazione economica (indicatore in aumento di 18,9 punti a quota 8,5) si è unito a recupero di quelle su(+12,3 punti a 6,6) e(+13,9 punti a 19,4)."La debole luce in fondo al tunnel, già evidente il mese scorso, sta diventando apparentemente più luminosa", afferma. "L'ampio sostegno fornito dai pacchetti di incentivi economici, come l'annuncio di una riduzione temporanea dell'imposta sul valore aggiunto (IVA), è certamente un fattore che contribuisce, purché anche i rivenditori e i produttori trasmettano tali riduzioni ai consumatori. Si può ipotizzare però che parte degli acquisti previsti saranno effettuati nella seconda metà del 2020, sostenendo i consumi a fine anno".