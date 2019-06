Germania, indice GFK segnala deterioramento sentiment consumatori

(Teleborsa) - In peggioramento la fiducia dei consumatori tedeschi. Lo segnala l'indice GFK, un indicatore anticipatore del sentiment basato su un campione di 2.000 intervistati.



Il dato, reso noto dal GFK Institute, che mensilmente conduce l'inchiesta, ha rilevato per il mese di luglio un calo a 9,8 punti dai 10,1 di giugno. Il dato è inferiore alle aspettative degli analisti che erano per un livello di 10 punti.



Il clima dei consumatori risulta così in deterioramento per il secondo mese consecutivo. Un fattore chiave dietro questo peggioramento - sottolinea il GKF Institute - è la forte diminuzione dell'indicatore di reddito. La propensione all'acquisto, d'altra parte, sta riuscendo a compensare le perdite subite lo scorso mese e mostra uno sviluppo sostanzialmente stabile. Le aspettative economiche non stanno diminuendo ulteriormente. © RIPRODUZIONE RISERVATA