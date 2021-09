Germania, indice GFK ottobre in aumento a 0,3 punti. Battute le attese

1 Minuto di Lettura

Martedì 28 Settembre 2021, 08:30







(Teleborsa) - Il sentiment dei consumatori tedeschi ha registrato un miglioramento a settembre, grazie all'aumento delle prospettive di reddito e della propensione al consumo, nonché una diminuzione della propensione al risparmio. L'indice GFK, in base al sondaggio condotto questo mese, evidenzia per ottobre un valore di 0,3 punti, rispetto al -1,1 di agosto (rivisto da -1,2). Le attese degli analisti avevano indicato un peggioramento a -1,6 punti.



Migliorano le aspettative sulla situazione economica, con l'indicatore che sale di 7,7 punti a quota 48,5, e l'indicatore sulla propensione all'acquisto, che incrementa a 13,4 punti, così come la solidità delle aspettative dei redditi (a 37,4 punti).



"I consumatori sono più ottimisti sul fatto che la quarta ondata sarà meno pronunciata di quanto molti temessero. Ecco perché molti consumatori possono ancora una volta vedere la possibilità di un ulteriore allentamento delle restrizioni - spiega Rolf Bürkl, esperto di consumatori di GfK - Anche se il sentiment dei consumatori ha quasi raggiunto il livello pre-crisi, è ancora troppo presto per parlare di un cambiamento di tendenza fondamentale. Bisogna invece vedere prima come si evolve la situazione dei contagi nei mesi invernali e se si rendono necessarie nuove restrizioni".