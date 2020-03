Germania, indice GFK conferma crollo sentiment consumatori ad aprile

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -, a causa del peggioramento delle aspettative sia per la situazione economica generale, che preannuncia una recessione a causa dell', sia di quelle sulla situazione economica personale., in base al sondaggio condotto nel mese di marzo, evidenziain calo dagli 8,3 punti precedenti (rivisto da un originario 9,8). Il dato èdegli analisti (7,1 punti). Il(indicatore crolla di 20,4 punti a quota -19,2) si è unito al(indicatore cala di 13,4 punti a 27,8)."La gravità di questa recessione dipenderà in definitiva da quando l'economia tornerà alla normalità. Una previsione affidabile per quanto riguarda i consumi può essere fatta solo una volta che possiamo prevedere per quanto tempo rimarranno in vigore le misure di protezione per combattere il coronavirus", spiega, aggiungendo "Oltre alle aspettative economiche e di reddito, anche la propensione all'acquisto subisce perdite drammatiche. La vendita al dettaglio nel suo complesso sta affrontando tempi difficili" nonostante il balzo del 14% delle vendite di generi alimentari.