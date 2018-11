Germania, in calo il surplus della bilancia commerciale

(Teleborsa) - Lieve calo per il surplus della bilancia commerciale tedesca.



A settembre, l'avanzo commerciale corretto dagli effetti del calendario si è attestato a 17,6 miliardi di euro, rispetto all'attivo di 18,2 miliardi del mese precedente, risultando di poco inferiore alle attese che erano per +18 miliardi. Il dato non destagionalizzato evidenzia un avanzo di 18,4 miliardi.



Secondo i dati pubblicati dall'Ufficio Federale di Statistica (Destatis), le esportazioni sono calate dello 0,8% su base mensile (-1,2% su base annua), mentre le importazioni hanno registrato un calo dello 0,4% (+5,3% su anno). © RIPRODUZIONE RISERVATA