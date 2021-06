Germania, IFO taglia stime crescita PIL per il 2021

(Teleborsa) - L'istituto di ricerche tedesco IFO ha rivisto al ribasso le previsioni di crescita economica per la Germania nel 2021. Il PIL dovrebbe espandersi del 3,3%, 0,4 punti percentuali in meno rispetto a quanto indicato lo scorso marzo. Nel prossimo anno, invece, l'IFO stima che il Prodotto Interno Lordo crescerà al 4,3%.

"Il principale fattore che frena la crescita a breve termine sono le strozzature nella fornitura di prodotti intermedi" - spiega Timo Wollmershauser di IFO - aggiungendo che "la riapertura delle attività ha innescato una forte ripresa, ma ora questa situazione viene ritardata un po' più di quanto pensassimo in primavera".

"I costi della crisi del coronavirus per gli anni dal 2020 al 2022 ammontano a 382 miliardi di euro - spiega ancora Wollmershauser -. I nostri calcoli - conclude - presumono che l'economia tedesca sarebbe cresciuta in quel periodo in media dell'1,2% all'anno".

Gli analisti di IFO stimano che il tasso di inflazione acceleri temporaneamente, da più 0,6 percento l'anno scorso a più 2,6 percento quest'anno, guidato principalmente dai prezzi più alti dell'energia e dal rinnovato aumento dell'imposta sul valore aggiunto. Successivamente, l'aumento dei prezzi al consumo dovrebbe stabilizzarsi nuovamente a più 1,9% nel 2022.