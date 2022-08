Germania, Ifo: si riduce disponibilità aziende ad assumere

Lunedì 29 Agosto 2022, 13:30







(Teleborsa) - La disponibilità ad assumere da parte delle aziende tedesche si è ridotta ad agosto. L'indice sull'occupazione elaborato dall'Istituto Ifo è sceso a 101 punti d ai 101,1 di luglio.



Nonostante le molte incertezze, le aziende tedesche stanno ancora pianificando di aumentare l'organico, ma la carenza di manodopera qualificata rende difficile coprire molti i vacanti.



Nel settore manifatturiero, il barometro dell'occupazione è sceso per il terzo mese consecutivo e la disponibilità ad assumere ora è solo leggermente positiva. Nel settore dei servizi, l'indicatore si è leggermente ripreso dopo forte calo di luglio. Il settore IT è costantemente alla ricerca di nuovi dipendenti, mentre il settore dell'ospitalità per ora vorrebbe mantenere invariato il numero di dipendenti. Nel commercio, la frenata delle vendite e l'aumento dei costi si stanno riflettendo nella pianificazione dell'organico e sembra che sia in arrivo una prima tornata di licenziamenti. Nelle costruzioni, infine, ci sono episodi isolati di assunzioni.