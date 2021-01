© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - L'Istituto economico tedescoin vigore in Germania, ma preannuncia undell'anno, proprio come accaduto lo scorso anno. Secondo le ultime stime, l'estensione del lockdown fino a metà febbraio dovrebbe provocare unadell'economia tedesca nel, mentre si prevede unaper il"Ogni settimana in più in lockdown implica perdite in termini di vendite, produzione e valore aggiunto", afferma, responsabile delle previsioni dell'IFO, spiegando che se "le misure adottate verranno revocate al più tardi entro marzo, la crescita della produzione economica aumenterà nel secondo trimestre" e quindi "il crollo sarà seguito da una rapida ripresa;".Il valore aggiunto nei, direttamente interessati dalle chiusure,in misura simile a quella della primavera del 2020, mentre la situazione è nettamente diversa tra ia, dove il blocco finora non sembra aver avutoe la produzione dovrebbe continuare ad aumentare nel primo trimestre., invece, quale saràe, che insieme rappresentano una quota considerevole della produzione economica totale (quasi il 19%). La produzione in questi settori - si sottolinea - è crollata di oltre l'8% nel secondo trimestre del 2020, anche a causa della chiusura di quasi tutti gli asili nido, ma la situazione attuale è fondamentalmente diversa dalla primavera dello scorso anno e gli asili sono rimasti aperti per una quota di poco inferiore al 50%.