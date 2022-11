Germania, GFK: si stabilizza la fiducia dei consumatori a novembre

(Teleborsa) - La fiducia dei consumatori continua a stabilizzarsi a novembre. Sia le aspettative economiche che quelle reddituali sono leggermente aumentate. La propensione all'acquisto, invece, ha subito perdite minime. Lo rilevano i risultati delper novembre 2022.L'indice GFK, in base al, evidenzia per novembre un valore di -40,2 punti, rispetto al -41,9 di novembre. La lettura è tuttavia peggiore delle attese degli analisti che erano per una risalita del sentiment a -39,6 punti., con l'indicatore che guadagna 4,3 punti a quota -17,9.che cede 1,1 punti e si attesta a -18,6. Quello sulle aspettative dei redditi è salito di 6,2 punti a quota -54,3., avendo un impatto leggermente positivo sulla loro fiducia. Da un lato, alcuni prezzi dell'energia si sono un po' ripresi e, dall'altro, i consumatori sembrano ritenere che, anche se questa potrebbe rivelarsi piuttosto modesta", spiega. "Nonostante i lievi miglioramenti,".