Germania, GfK conferma peggioramento sentiment consumatori

(Teleborsa) - Itedeschi arranca, risentendo delle preoccupazioni per lae segnalando un novembre piuttosto difficile., in base al sondaggio condotto questo mese, evidenzia per novembre un valore ancora negativo di, che si confronta con -1,7 punti del mese precedente (dato rivisto da un preliminare -1,4). Il dato èdegli analisti che avevano indicato un valore diTornano a peggiorare, dopo cinque aumenti consecutivi, lecon l'indicatore che scende di 17 punti a. L'indicatore sconta la risalita dei contagi in Germania ed anche in vari paesi partner, come il Regno Unito, la Francia e la Spagna, che si ritiene avranno impatti negativi sull'economia. Si deteriora anche l'indice sulle(-6,3 punti a), mentre l'indicatore sulla, per ora, mostra una relativae si conferma su un livello soddisfacente di, anche se cresce contemporaneamente la propensione al risparmio."Il rapido aumento dei contagi sta portando a un inasprimento delle restrizioni causate dalla pandemia. Anche la paura di un secondo blocco, qualora i contagi dovessero sfuggire al controllo nei prossimi mesi invernali, è in aumento", spiega Rolf Burkl, esperto del GfK. "Di conseguenza, la ripresa significativa che abbiamo visto nella fiducia dei consumatori all'inizio dell'estate - aggiunge - si è arrestata e sta facendo precipitare ancora una volta il clima dei consumatori. A questo ha contribuito anchein ottobre".